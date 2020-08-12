О нас
Report Georgia

Сегодня пройдет жеребьевка азербайджанской Премьер-лиги

Сегодня пройдет жеребьевка азербайджанской Премьер-лиги Сегодня состоится жеребьевка сезона 2020/2021 азербайджанской Премьер-лиги
Футбол
12 августа 2020 г. 08:32
Сегодня пройдет жеребьевка азербайджанской Премьер-лиги

Сегодня состоится жеребьевка сезона 2020/2021 азербайджанской Премьер-лиги.

Как передает Report, церемония пройдет в административном здании АФФА. Закрытое мероприятие для представителей клубов и журналистов стартует в 15:00. Прямую трансляцию жеребьевки будет показывать телеканал CBC Sport.

Жеребьевка определит команды, которые встретятся друг с другом в первом туре нового сезона.

Отметим, что в сезоне 2020/2021 будут бороться "Карабах", "Нефтчи", "Кешля", "Сумгайыт", "Зиря", "Сабах", "Сабаил" и "Габала".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Yeni mövsümün püşkü atılacaq

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45

Последние новости

08:32
Сегодня пройдет жеребьевка азербайджанской Премьер-лиги Футбол
08:23
Стартует четвертьфинал Лиги Чемпионов Футбол
07:40
Коронавирус стал распространяться быстрее Здоровье
06:58
США произведут 600 млн доз вакцин от COVID-19 Другие страны
06:52
В тюрьмах Эквадора объявили ЧП Другие страны
05:24
В результате ДТП в Бинагади пострадала женщина Происшествия
05:22
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший Происшествия
04:38
Трамп удивился выбору Байдена на пост кандидата в вице-президенты Другие страны
04:35
В Бразилии за сутки выявили более 52 тысяч случаев коронавируса Другие страны
03:22
Комитет против пыток: Люди на фото – не граждане Азербайджана Происшествия
03:15
МЧС спасло 12 человек от утопления Экология
02:24
Трамп предположил смерть миллионов людей в случае победы демократов Другие страны
02:20
Пострадавших в аварии в Зардабе доставили в Баку Происшествия
01:35
Байден выбрал кандидата в вице-президенты США Другие страны
01:32
Определились все полуфиналисты Лиги Европы Футбол
Вся новостная лента