Сегодня пройдет жеребьевка азербайджанской Премьер-лиги

Сегодня состоится жеребьевка сезона 2020/2021 азербайджанской Премьер-лиги

Сегодня состоится жеребьевка сезона 2020/2021 азербайджанской Премьер-лиги.

Как передает Report, церемония пройдет в административном здании АФФА. Закрытое мероприятие для представителей клубов и журналистов стартует в 15:00. Прямую трансляцию жеребьевки будет показывать телеканал CBC Sport.

Жеребьевка определит команды, которые встретятся друг с другом в первом туре нового сезона.

Отметим, что в сезоне 2020/2021 будут бороться "Карабах", "Нефтчи", "Кешля", "Сумгайыт", "Зиря", "Сабах", "Сабаил" и "Габала".