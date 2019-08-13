Сегодня определятся потенциальные соперники "Карабаха" в еврокубках

Сегодня определятся все команды, прошедшие в раунд плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, помимо матча "Карабах" - АПОЭЛ, будут проведены ещё 9 ответных встреч. В то же время, состоятся ещё 3 игры соответствующего раунда Лиги Европы. Потенциальные соперники "Карабаха" в раунде плей-офф "Аякс" и ПАОК на этот раз сыграют друг против друга в Нидерландах. В предыдущем матче в Греции была зафиксирована голевая ничья - 2:2.

Встречей ЛАСК (Австрия) - Базель (Швейцария) будет управлять судейская бригада под руководством Алияра Агаева.

Лига Чемпионов УЕФА

III отборочный раунд, ответные встречи

20:30. "Карабах" (Азербайджан) - АПОЭЛ (Кипр)

Первая игра - 2:1

21:00. "Русенборг" (Норвегия) - "Марибор" (Словения)

Первая игра - 3:1

21:30. "Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

Первая игра - 0:1

22:00. "Копенгаген" (Дания) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Первая игра - 1:1

22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Загреб)

Первая игра - 1:1

22:30. ЛАСК (Австрия) - "Базель" (Швейцария)

Первая игра - 2:1

22:30. "Олимпиакос" (Греция) - "Башакшехир" (Турция)

Первая игра - 1:0

22:30. "Аякс" (Нидерланды) - ПАОК (Греция)

Первая игра - 2:2

22:45. "Селтик" (Шотландия) - ЧФР (Румыния)

Первая игра - 1:1

23:00. "Порту" (Португалия) - "Краснодар" (Россия)

Первая игра - 1:0

Лига Европа УЕФА

III отборочный раунд, ответные встречи

20:00. "Нымме Калью" (Эстония) - "Дюделанж" (Люксембург)

Первая игра - 1:3

22:45. "Линфилд" (Сев. Ирландия) - "Сутьеска" (Черногория)

Первая игра - 2:1

23:00. "Дандолк" (Ирландия) - "Слован" (Словакия)

Первая игра - 0:1