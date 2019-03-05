Сегодня определятся первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Сегодня во вторник состоятся два ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА - "Реал" - "Аякс" (первая игра - 2:1) на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и "Боруссия" - "Тоттенхэм" (0:3) на "BVB-Штадионе", передает Report.

Еще две путевки в 1/4 финала турнира 6 марта разыграют "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед" (первая игра - 2:0), которые сойдутся на "Парк-де-Пренс" в Париже, "Порту" и "Рома" (1:2) - на "Драгау".

Остальные участники четвертьфинальной стадии определятся на следующей неделе. 12 марта в повторных матчах 1/8 финала сыграют "Ювентус" и "Атлетико" (0:2), "Манчестер Сити" и "Шальке" (3:2), 13 марта - "Барселона" и "Лион" (0:0), "Бавария" и "Ливерпуль" (0:0).

Жеребьевка 1/4 финала состоится 15 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.





Лига Чемпионов 1/8 финала

Ответные встречи

5 марта

24:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Аякс" (Нидерланды)

Судья: Феликс Брых (Германия)

Мадрид. Стадион “Сантьяго Бернабеу”

Первая игра – 2:1

24:00. “Боруссия” (Дортмунд, Германия) – “Тоттенхэм” (Англия)

Судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Дортмунд. Стадион “Сигнал Идуна Парк”

Первая игра – 0:3