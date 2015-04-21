Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня определятся финалисты кубка Азербайджана по футболу.

Как отмечает Report, ответные встречи полуфинала пройдут в Баку и Закатале.

На стадионе в Закатале встретятся команды "Симург" и агдамский "Карабах". Футболиств команды "Симург", потерявшие надежду попасть в первую четверку турнирной таблицы, для участия в еврокубках непременно должны обыграть агдамцев. Что же касается клуба "Карабах", он выйдет на игру более спокойно, так как лидирует в турнирной таблице и после первой встречи обладает незначительным превосходством.

На другом матче встретятся два столичных клуба - "Интер" примет "Нефтчи". Из-за победы на первой встрече "черно-белых" со счетом 2:0, банкирам придется показать перед родными болельщиками игру, более лучшую, чем "Нефтчи". Можно сказать, что путем чемпионата обе стороны уже обеспечили себе путевку на еврокубки. Одновременно обе стороны попытаются завершить сезон с титулом. Хотя "Нефтчи" является нынешним обладателем кубка, "Интер" впервые за историю хочет завоевать кубок.

Кубок Азербайджана

1/2 финала, ответственные игры

18:00. "Симург" (Закатала) - "Карабах" (Агдам)

Судьи: Орхан Мамедов, Мехман Махмудов, Мубариз Гашимов, Мунис Абдуллаев

Дополнительные помощники судей: Алияр Агаев, Омар Пашаев

Закатальский городской стадион

Первая игра: 0:1

19:00. "Интер" (Баку) – "Нефтчи” (Баку)

Судьи: Эльвин Аскеров, Яшар Аббасов, Рза Мамедов, Натик Гусейнов

Дополнительные помощники судей: Вусал Алиев, Рагим Гасанов

Баку. "Inter Arena”

Первая игра: 0:2