Сегодня определятся еще три участника ЕВРО-2024

Сегодня определятся еще три участника чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии.

Как сообщает Report, в рамках плей-офф 26 марта пройдут матчи Грузия-Греция, Украина-Исландия и Польша-Уэльс.

Победившие команды выйдут в финальную стадию ЕВРО-2024.

Победитель матча Грузия-Греция будет играть с Португалией, Турцией и Чехией в группе F. Сильнейший в матче Украина-Исландия встретится с Бельгией, Румынией и Словакией в группе E. Команда, победившая в матче Польша-Уэльс, встретится с Францией, Австрией и Нидерландами в группе D.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.