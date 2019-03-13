Сегодня определятся два последних участника 1/4 финала ЛЧ

Сегодня определятся два последних участника 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Как передает Report, судьба путевок в четвертьфинал определится в матчах «Бавария» — «Ливерпуль» и «Барселона» — «Лион».

Первые матчи в обеих парах завершились со счетом 0:0.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу.

Напомним, что в предыдущий игровой день участниками четвертьфинала стали «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Ранее же в 1/4 финала ЛЧ вышли английские «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», португальский «Порту» и нидерландский «Аякс».