Сегодня определятся два последних участника 1/4 финала ЛЧ

Сегодня определятся два последних участника 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
Как передает Report, судьба путевок в четвертьфинал определится в матчах «Бавария» — «Ливерпуль» и «Барселона» — «Лион».
Первые матчи в обеих парах завершились со счетом 0:0.
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу.
Напомним, что в предыдущий игровой день участниками четвертьфинала стали «Ювентус» и «Манчестер Сити».
Ранее же в 1/4 финала ЛЧ вышли английские «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», португальский «Порту» и нидерландский «Аякс».
Şamo QuliyevАвтор новости