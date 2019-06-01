Сегодня определится победитель Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, в финале крупнейшего клубного футбольного турнира Европы столкнутся два английских клуба - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Обе команды получили путёвки в финал, вырвав волевую победу в ответных матчах полуфинала. "Тоттенхэм" проиграл у себя дома голландскому "Аяксу" со счётом 0:1, но выиграл на выезде со счётом 3:2. А "Ливерпуль" хоть и потерпел гостевое поражение от "Барселоны" в первом матче со счётом 0:3, но смог одержать уверенную домашнюю победу - 4:0.

Финальный матч состоится на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" и станет 64-м розыгрышем финала Лиги Чемпионов.

Эта встреча станет 170-м по счёту матчем между двумя командами. В общем количестве противостояний "Ливерпуль" одержал победу в 79 матчах, "Тоттенхэм" - в 48. В 43 матчах победитель не определился. В текущем сезоне "Ливерпуль" одолел "Тоттенхэм" в обоих матчах Премьер-лиги (2:1, 2:1). В еврокубках клубы сталкивались лишь однажды - в полуфинале сезона 1972/1973 гг. Тогда по итогам двух встреч за счёт гостевого гола "Ливерпуль" прошёл в финал и в итоге завоевал кубок (1:0, 1:2).

Лига Чемпионов

Финал

23:00. "Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия)

Судьи: Дамир Скомина, Юре Прапротник, Роберт Вукан и Матеу Лаос

Судьи VAR: Данни Маккели, Пол ван Букел, Феликс Цвайер

Судья VAR (ситуации вне игры): Марк Борш

Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано".

Манаф Гасымбейли