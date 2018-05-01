Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сегодня определится первый финалист Лиги Чемпионов по футболу.

Как передает Report, в первом ответном матче стадии полуфинала Испанский клуб «Реал Мадрид» примет немецкую «Баварию».

Во встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Мюнхене "Королевский клуб" одержал победу со счётом 2:1. "Бавария" для выхода в следующий этап должна забить как минимум 2 мяча в Мадриде. Однако представитель Германии в 6-и последних матчах Лиги Чемпионов проигрывал "Реал Мадриду".

Мюнхенский клуб выйдет на поле с некоторыми потерями в составе. В составе команды из-за травмы не будет участвовать: вратарь Мануэль Нойер, Жером Боатенг, Арьен Роббен, Артуро Видаль, Кингсли Коман. А участие Давида Алабы под вопросом.

В составе хозяев поля Даниэль Карвахаль не будет участвовать в игре из-за травмы.А участие Начо и Иско неизвестно.

1 мая

22:45. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бавария» (Германия)

Первая игра – 2:1

Главный судья: Джунейт Чакыр (Турция)

Мадрид. Стадион «Сантиаго Бэрнабэу»

В другом ответном матче полуфинала "Рома" в Италии примет английский "Ливерпуль". Первая встреча между этими командами завершилась победой Английского клуба со счетом 5:2.