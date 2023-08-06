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Сегодня будут подведены итоги первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу Сегодня будут подведены итоги первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
6 августа 2023 г. 09:41
Сегодня будут подведены итоги первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день состоится две игры.

Сначала в Гяндже местный "Кяпяз" примет в принципиальном противостоянии бакинский "Нефтчи". Матч на Гянджинском городском стадионе будет обслуживать Турал Гурбанов.

Последняя игра тура пройдет в Баку между "Сабахом" и "Габалой". Встречу будет судить Джавид Джалилов.

Премьер-лига Азербайджана
I тур
6 августа (воскресенье)

17:00. "Кяпяз" - "Нефтчи"
Судьи: Турал Гурбанов, Кямран Байрамов, Вюсал Мамедов, Ниджат Исмаиллы
VAR: Кямаль Умудлу
АVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Гянджинский городской стадион.

20:00. "Сабах" - "Габала"
Судьи: Джавид Джалилов, Раиль Рамазанов, Ширмамед Мамедов, Рауф Аллахвердиев
VAR: Рашад Ахмедов
АVAR: Джаваншир Юсифов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
"Банк Республика Арена".

Отметим, что в предыдущих играх тура "Туран Товуз" выиграл у "Араз-Нахчывана" со счетом 3:0, "Сумгайыт" одолел "Сабаил" - 4:1, а "Зиря" сенсационно обыграла "Карабах" - 0:1.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında ilk tura yekun vurulacaq

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