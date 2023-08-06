Сегодня будут подведены итоги первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report , в последний игровой день состоится две игры.

Сначала в Гяндже местный "Кяпяз" примет в принципиальном противостоянии бакинский "Нефтчи". Матч на Гянджинском городском стадионе будет обслуживать Турал Гурбанов.

Последняя игра тура пройдет в Баку между "Сабахом" и "Габалой". Встречу будет судить Джавид Джалилов.

Премьер-лига Азербайджана

I тур

6 августа (воскресенье)

17:00. "Кяпяз" - "Нефтчи"

Судьи: Турал Гурбанов, Кямран Байрамов, Вюсал Мамедов, Ниджат Исмаиллы

VAR: Кямаль Умудлу

АVAR: Рахман Имами

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Гянджинский городской стадион.

20:00. "Сабах" - "Габала"

Судьи: Джавид Джалилов, Раиль Рамазанов, Ширмамед Мамедов, Рауф Аллахвердиев

VAR: Рашад Ахмедов

АVAR: Джаваншир Юсифов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

"Банк Республика Арена".

Отметим, что в предыдущих играх тура "Туран Товуз" выиграл у "Араз-Нахчывана" со счетом 3:0, "Сумгайыт" одолел "Сабаил" - 4:1, а "Зиря" сенсационно обыграла "Карабах" - 0:1.