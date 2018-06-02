Сборные Турции и Туниса не выявили победителя в товарищеском матче - ВИДЕО

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Национальные команды Туниса и Турции провели товарищеский матч.

Как сообщает Report, встреча состоялась в Каруже (Швейцария) на стадионе «Стад де Женев» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал нападающий Турции Дженк Тосун, реализовавший пенальти в начале второго тайма. Тунис сравнял счёт спустя две минуты благодаря точному удару форварда Аниса Бадри. На 79-й минуте полузащитник Фержани Сасси вывел Тунис вперёд после передачи хавбека Бассема Срарфи. Точку в матче поставил защитник Турции Чаглар Сёюнджю в концовке основного времени.

Стоит отметить, что сборная Турции играла в меньшинстве с 59-й минуты из-за удаления Тосуна.