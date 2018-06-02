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    Сборные Турции и Туниса не выявили победителя в товарищеском матче - ВИДЕО

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Национальные команды Туниса и Турции провели товарищеский матч. 

    Как сообщает Report, встреча состоялась в Каруже (Швейцария) на стадионе «Стад де Женев» и завершилась со счётом 2:2.

    Автором первого мяча стал нападающий Турции Дженк Тосун, реализовавший пенальти в начале второго тайма. Тунис сравнял счёт спустя две минуты благодаря точному удару форварда Аниса Бадри. На 79-й минуте полузащитник Фержани Сасси вывел Тунис вперёд после передачи хавбека Бассема Срарфи. Точку в матче поставил защитник Турции Чаглар Сёюнджю в концовке основного времени. 

    Стоит отметить, что сборная Турции играла в меньшинстве с 59-й минуты из-за удаления Тосуна.

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