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    Сборные Сенегала и Туниса вышли в 1/4 финала Кубка Африки по футболу - ВИДЕО

    Футболисты сборных Алжира и Зимбабве покидают турнир

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Футболисты сборных Сенегала и Туниса вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

    Как передает Report, в понедельник игроки сборной Туниса в заключительной встрече группы В одержали победу над командой Зимбабве со счетом 4:2, а сенегальцы сыграли вничью со сборной Алжира - 2:2.

    Таким образом, сборные Сенегала и Туниса заняли первое (7 очков) и второе (6) места соответственно, что позволило им пройти в следующую стадию турнира.

    В 1/4 финала сборная Сенегала встретится с командой Камеруна. Противник сборной Туниса станет известен позднее.

    Турнир завершится 5 февраля.

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