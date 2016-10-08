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    Сборные Кубы и США по футболу сыграли друг с другом впервые за 70 лет

    Американская сборная обыграла кубинцев со счетом 2:0

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Национальные футбольные команды Кубы и США провели первую дружескую встречу с 1947 года, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Американская сборная обыграла кубинцев со счетом 2:0 на стадионе имени Педро Марреро в Гаване.

    Жена вице-президента США Джо Байдена Джилл, находящаяся с неофициальным визитом на Кубе, не упустила случая посетить игру.

    В 2014 году две страны впервые за более чем полвека объявили о желании восстановить дипломатические отношения.

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