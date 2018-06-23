Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сборные Германии и Швеции объявили стартовые составы на матч группового этапа ЧМ-2018.

Как передает Report, в запасе у немцев остались полузащитники Месут Озил и Сами Хедира, которые с первых минут начинали предыдущую игру, с Мексикой (0:1). В стартовом составе их заменили Марко Ройс и Себастьян Руди.

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор, Руди, Кроос, Дракслер, Мюллер, Ройс, Вернер.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделёф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг.