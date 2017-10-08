Сборной Германии завтра будет с нами трудно - Роберт Просинечки

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сборная команда Азербайджана по футболу завтра в немецком Кайзерслаутерне проведет заключительную игру со сборной Германией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2018 г. В преддверии матча наставник сборной Азербайджана Роберт Просинечки ответил на вопросы журналистов.

«Много о сопернике говорить не хочу. Германия – одна из сильнейших команд мира. Постараемся показать себя с положительной стороны, чтобы сопернику завтра было трудно. Нас ждет сложная игра. Сделаем все, чтобы после игры могли смотреть друг другу в глаза. В домашней игре мы смогли забить гол, застав немцев врасплох. Поэтому, они знают наши возможности.

С каким составом выйдет завтра команда?

Будь матч сегодня, то смог бы назвать состав. В данной ситуации вынужден ждать итоговую тренировку. Есть травмированные игроки. Как узнаем их состояние, смогу назвать, кто выйдет на поле.

Рашад Садыгов тоже приехал с командой в Германию. Сможем ли его увидеть в завтрашнем матче?

Нет, игра со сборной Чехией была последней для него.

Наставник немецкой сборной Йоахим Лев заявил, что не верит в крупную победу своей команды... Что вы думаете об этом?

В футболе все может быть. Каждому сопернику относимся с уважением, но не боимся. Надеюсь, бакинский матч с немцами станет вдохновением для футболистов, и они здесь тоже покажут себя с лучшей стороны.