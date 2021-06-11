Сборная Уэльса вышла на последнюю тренировку перед игрой в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сборная Уэльса вышла на последнюю тренировку перед игрой на Бакинском олимпийском стадионе, которую проведет в группе А против сборной Швейцарии в рамках ЕВРО-2020.

Сборная Уэльса вышла на последнюю тренировку перед игрой на Бакинском олимпийском стадионе, которую проведет в группе А против сборной Швейцарии в рамках ЕВРО-2020.

Как передает Report, процесс подготовки под началом главного тренера Роберта Пейджина прошел на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Встреча двух команд состоится завтра и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

На Бакинском олимпийском стадионе наряду с этой игрой также состоятся матчи Турция-Уэльс, Турция-Швейцария и одна игра четвертьфинала.

Фото: Эхтирам Джаби