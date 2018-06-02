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    Сборная Туниса объявила финальную заявку на ЧМ-2018

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Туниса Набил Маалул объявил финальную заявку национальной команды из 23 игроков на чемпионат мира—2018.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба тунисцев.

    Голкиперы: Аймен Матлути («Аль-Батин»), Фарук Бен-Мустафа («Аль-Шабаб»), Муэ Ассен («Шатору»).

    Защитники: Хамди Наггез («Замалек»), Дилан Бронн («Гент»), Рами Бедуи («Сетиф»), Йоан Беналуан («Лестер Сити»), Сиам Бен-Юссеф («Касымпаша»), Яссин Мерия («Сфаксьен»), Уссама Хаддади («Дижон»), Али Маалул («Аль-Ахли Джидда»).

    Полузащитники: Элье Скири («Монпелье»), Мохамед Бен-Амор («Аль-Ахли Джидда»), Гилан Шалали («Эсперанс»), Ферджани Сасси («Ан-Наср»), Ахмед Халил («Клуб Африкэн»), Саиф-Эдин Хауи («Труа»).

    Нападающие: Фахреддин Бен-Юссеф («Аль-Иттифак»), Вахби Хазри («Ренн»), Анис Бадри («Эсперанс»), Бассем Срарфи («Ницца»), Наис Слити («Дижон»), Сабер Хелифа («Клуб Африкэн»).

    Сборная Туниса на ЧМ-2018 сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Англии.

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