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Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки

Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки Сборная Сенегала одержала победу над командой Египта в финале Кубка африканских наций-2021. Встреча прошла в Яунде (Камерун) на стадионе имени Поля Бийя.
Футбол
7 февраля 2022 г. 01:52
Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки

Сборная Сенегала одержала победу над командой Египта в финале Кубка африканских наций-2021. Встреча прошла в Яунде (Камерун) на стадионе имени Поля Бийя.

Как передает Report, основное и дополнительное время закончилось без голов, в серии пенальти сильнее были сенегальцы - 4:2.

Сенегал мог открыть счет уже на 7-й минуте, но Садио Мане не реализовал пенальти. Голкипер Египта Мохамед Абугабаль потащил мощный удар форварда "Ливерпуля" по центру ворот.

Сборная Сенегала играла активнее и доминировала большую часть матча, но не сумела вскрыть оборону Египта. Тем не менее сенегальцы выиграли серию пенальти - 4:2. Решающий удар на счету Мане, перед этим голкипер Сенегала Эдуар Менди потащил удар Моханада Лашина.

Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоSeneqal millisi tarixində ilk dəfə Afrika çempionu olub

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