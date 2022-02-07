Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки

Сборная Сенегала одержала победу над командой Египта в финале Кубка африканских наций-2021. Встреча прошла в Яунде (Камерун) на стадионе имени Поля Бийя.

Сборная Сенегала одержала победу над командой Египта в финале Кубка африканских наций-2021. Встреча прошла в Яунде (Камерун) на стадионе имени Поля Бийя.

Как передает Report, основное и дополнительное время закончилось без голов, в серии пенальти сильнее были сенегальцы - 4:2.

Сенегал мог открыть счет уже на 7-й минуте, но Садио Мане не реализовал пенальти. Голкипер Египта Мохамед Абугабаль потащил мощный удар форварда "Ливерпуля" по центру ворот.

Сборная Сенегала играла активнее и доминировала большую часть матча, но не сумела вскрыть оборону Египта. Тем не менее сенегальцы выиграли серию пенальти - 4:2. Решающий удар на счету Мане, перед этим голкипер Сенегала Эдуар Менди потащил удар Моханада Лашина.

Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.