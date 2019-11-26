Сборная России и Санкт-Петербург могут остаться вне Евро-2020

Сборная России по футболу может быть отстранена от Евро-2020.

Как сообщает Report, такой вариант не исключил гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

По его словам, не исключена вероятность того, что в Санкт-Петербурге не пройдут игры континентального чемпионата: "В настоящее время Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту Всемирного антидопингового агентства (WADA). Для сохранения его мы должны были выполнить два условия. Во-первых, до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в московскую лабораторию и передать им электронную базу. Во-вторых, до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных - тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследований WADA".

В следующем году, с 12 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге должны были пройти три игры группового этапа и одна игра четвертьфинала чемпионата Европы. Британские СМИ утверждают, что в случае отстранения от Евро-2020 к соревнованию будет допущена Шотландия, попавшая в одну группу с Россией. Среди городов-организаторов соревнований есть и Глазго.