Сборная Коста-Рики объявила заявку на ЧМ-2018

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес обнародовал список из 23 футболистов, которые выступят на чемпионате мира–2018 в составе национальной команды.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба сборной Коста-Рики в "Твиттере".

Голкиперы: Кейлор Навас («Реал»), Парик Пембертон («Алахуэленсе»), Леонель Морейра («Эредиано»).

Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик»), Ян Смит («Норчепинг»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити»), Брайан Овьедо («Сандерленд»), Оскар Дуарте («Эспаньол»), Джанкарло Гонсалес («Болонья»), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед»), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс»), Джонни Акоста («Агилас»).

Полузащитники: Давид Гусман («Портленд Тимберз»), Ельцин Техеда («Лозанна»), Сельсо Борхес («Депортиво»), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Родни Уоллес («Нью-Йорк Сити»), Кристиан Боланьос («Саприсса»), Хоан Венегас («Саприсса»).

Нападающие: Брайан Руис («Спортинг»), Даниэль Колиндрес («Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл («Бетис»), Маркос Уренья («Лос-Анджелес»).