Сборная Канады во второй раз в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Канады по футболу с разгромным счетом одержала победу над командой Ямайки в матче 13-го тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре среди команд Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Как передает Report, встреча в Торонто закончилась со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Кайл Ларин (13-я минута), Тейджон Бьюкенен (44) и Джуниор Хойлетт (82), а также гол в свои ворота забил Эдриан Мариаппа (88).
Сборная Канады с 28 очками занимает первое место в группе и гарантирует себе путевку на чемпионат мира в Катаре.
Канадцы во второй раз в своей истории смогли отобраться в финальную часть мирового первенства. До этого Канада выступала на чемпионате мира в 1986 году, где заняла последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.