О нас
Аудио новости

Сборная Канады во второй раз в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Канады во второй раз в истории вышла на чемпионат мира по футболу Сборная Канады по футболу с разгромным счетом одержала победу над командой Ямайки в матче 13-го тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре среди команд Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Футбол
28 марта 2022 г. 04:45
Сборная Канады во второй раз в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Канады по футболу с разгромным счетом одержала победу над командой Ямайки в матче 13-го тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре среди команд Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Как передает Report, встреча в Торонто закончилась со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Кайл Ларин (13-я минута), Тейджон Бьюкенен (44) и Джуниор Хойлетт (82), а также гол в свои ворота забил Эдриан Мариаппа (88).

Сборная Канады с 28 очками занимает первое место в группе и гарантирует себе путевку на чемпионат мира в Катаре.

Канадцы во второй раз в своей истории смогли отобраться в финальную часть мирового первенства. До этого Канада выступала на чемпионате мира в 1986 году, где заняла последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi