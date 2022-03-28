Сборная Канады во второй раз в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Канады во второй раз в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Канады по футболу с разгромным счетом одержала победу над командой Ямайки в матче 13-го тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре среди команд Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

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