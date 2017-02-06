Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций по футболу, в финальном матче обыграв команду Египта со счетом 2:1. Турнир проходил в Габоне.

Как передает Report, в составе команды Камеруна голы забили Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (88) У проигравших отличился Мохамед Эли-Ненни (22).

Сборная Камеруна в пятый раз в своей истории выиграла Кубок Африки, последний раз команда становилась обладателем трофея в 2002 году. На счету команды Египта семь побед на турнире, что является рекордным показателем, последний раз египтяне выигрывали Кубок Африки в 2010 году.