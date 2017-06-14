Сборная Франции в меньшинстве обыграла Англию

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сборная Франции одержала победу над командой Англии в товарищеском матче.

Как передает Report, встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 3:2.

На 9-й минуте Гарри Кейн вывел англичан вперёд, однако вскоре Самуэль Юмтити сравнял счёт, а в концовке первого тайма Джибриль Сидибе забил второй гол французской команды. В начале второй половины игры Рафаэль Варан сбил в своей штрафной Деле Алли и получил красную карточку после пересмотра эпизода видеопомощником арбитра. Кейн точно исполнил пенальти и сравнял счёт. В меньшинстве французы сумели забить победный мяч — на 78-й минуте отличился Усман Дембеле.

Товарищеский матч

Франция – Англия - 3 : 2

0:1 – Кейн – 9, 1:1 – Юмтити – 22, 2:1 – Сидибе – 43, 2:2 – Кейн – 48 (пен), 3:2 – Дембеле – 78

Удаления: Варан, 47