​Сборная Азербайджана встретится сегодня с Лихтенштейном

Сборная Азербайджана U-21 проведет сегодня первую игру в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы.
Как сообщает Report, коллектив, возглавляемый главным тренером Миланом Обрадовичем, встретится на выезде с командой Лихтенштейна соответствующей возрастной категории. За игрой на стадионе Sportpark Eschen Mauren в городе Эшен будет наблюдать судейская бригада из Северной Ирландии.
До начала игры будет объявлена минута молчания в связи с кончиной Леннарта Йоханссона, который в 1990 – 2007 был президентом УЕФА.
6 июня
Чемпионат Европы, отборочная игра
21:00. Лихтенштейн – Азербайджан
Главный судья: Тим Маршалл
Помощники главного судьи: Пол Робинсон, Стефан Доналдсон
Четвертый судья: Шейн Эндрюс
Город Эшен, стадион Sportpark Eschen Mauren
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