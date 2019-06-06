​Сборная Азербайджана встретится сегодня с Лихтенштейном

Сборная Азербайджана U-21 проведет сегодня первую игру в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы.

Как сообщает Report, коллектив, возглавляемый главным тренером Миланом Обрадовичем, встретится на выезде с командой Лихтенштейна соответствующей возрастной категории. За игрой на стадионе Sportpark Eschen Mauren в городе Эшен будет наблюдать судейская бригада из Северной Ирландии.

До начала игры будет объявлена минута молчания в связи с кончиной Леннарта Йоханссона, который в 1990 – 2007 был президентом УЕФА.

6 июня

Чемпионат Европы, отборочная игра

21:00. Лихтенштейн – Азербайджан

Главный судья: Тим Маршалл

Помощники главного судьи: Пол Робинсон, Стефан Доналдсон

Четвертый судья: Шейн Эндрюс

Город Эшен, стадион Sportpark Eschen Mauren