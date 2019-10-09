Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с командой Бахрейна

Сборная Азербайджана по футболу в среду проведет на выезде товарищеский матч с командой Бахрейна. Матч начнется в 20:30 по бакинскому времени, сообщает Report.

Отметим, что команда с берегов Каспия испытывает проблемы с составом накануне встречи. Так, дисквалифицированы Максим Медведев, Антон Кривоцюк и Дмитрий Назаров. Салахат Агаев и Махир Эмрели травмированы. Высока также вероятность того, что пропустит матч из-за травмы Гара Гараев.

Напомним, что вслед за этим матчем сборная Азербайджана 13 октября в Будапеште сыграет в рамках отборочного раунда ЕВРО-2020 с командой Венгрии.