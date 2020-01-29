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Сборная Азербайджана по футзалу проведет сегодня первую встречу в элит-раунде ЧМ

Сборная Азербайджана по футзалу проведет сегодня первую встречу в элит

Сборная Азербайджана по футзалу проведет сегодня первую игру в элит-раунде чемпионата мира.

Как сообщает Report, соперником выступит сборная Хорватии. 

Встреча на стадионе "Градски врт" в городе Осиек будет организована в 23:00 по бакинскому времени, канал CBC Sport будет транслировать игру в реальном времени.

Следить за игрой будут итальянские судьи Ангело Галанте, Никола Манционе и Алессандро Малфер. В группу С помимо этих команд также вошли сборные России и Словакии. По регламенту, 4 команды, ставшие победителями группы, непосредственно проходят на чемпионат мира. Завершившие групповые встречи на вторых местах встретятся в "плей-офф".

Мундиал состоится 12 сентября – 4 октября в Литве.

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