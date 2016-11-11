Сборная Азербайджана встретится со сборной Северной Ирландии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч в отборочном туре чемпионата мира-2018 по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Роберта Просинечки будет гостить у сборной Северной Ирландии в городе Белфаст. Матч начнется в 23:45 по бакинскому времени.

После трех матчей национальная сборная занимает второе место в группе, набрав 7 очков. Северная Ирландия набрала 4 очка. В случае победы соперника очки будут равными, в случае победы сборной Азербайджана разница достигнет 6 очков. При ничье трехочковая разница сохранится.

Чемпионат мира, отборочный тур, группа C

11 ноября

23:45. Северная Ирландия - Азербайджан

Главный судья: Клеман Тюрпен

Боковые судьи: Николя Дано, Сириль Грингор

Четвертый судья: Франк Шнайдер (все из Франции)

Белфаст. Стадион Уиндзор парк.