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    Сборная Азербайджана встретится со сборной Северной Ирландии

    Матч начнется в 23:45 по бакинскому времени

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч в отборочном туре чемпионата мира-2018 по футболу. 

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Роберта Просинечки будет гостить у сборной Северной Ирландии в городе Белфаст. Матч начнется в 23:45 по бакинскому времени.

    После трех матчей национальная сборная занимает второе место в группе, набрав 7 очков. Северная Ирландия набрала 4 очка. В случае победы соперника очки будут равными, в случае победы сборной Азербайджана разница достигнет 6 очков. При ничье трехочковая разница сохранится.

    Чемпионат мира, отборочный тур, группа C

    11 ноября

    23:45. Северная Ирландия - Азербайджан

    Главный судья: Клеман Тюрпен

    Боковые судьи: Николя Дано, Сириль Грингор

    Четвертый судья: Франк Шнайдер (все из Франции)

    Белфаст. Стадион Уиндзор парк. 

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