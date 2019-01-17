Сборная Азербайджана встретится с московским "Спартаком"

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Сборная Азербайджана по футболу U21 проведет на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье проверочный матч".
Об этом Report сообщил тренер сборной Эльбрус Мамедов.
По его словам, в рамках подготовительного процесса, возглавляемый Миланом Обрадовичем коллектив встретится с дублерами российского "Спартака".
Матч запланирован на 24 января в 12:00 по бакинскому времени.
Отметим, что учебно-тренировочный сбор сборной Азербайджана U21 продлится с 21-го по 24-ое января.
Təbriz QuliyevАвтор новости