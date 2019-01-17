 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана встретится с московским "Спартаком"

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Сборная Азербайджана по футболу U21 проведет на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье проверочный матч". 

    Об этом Report сообщил тренер сборной Эльбрус Мамедов. 

    По его словам, в рамках подготовительного процесса, возглавляемый Миланом Обрадовичем коллектив встретится с дублерами российского "Спартака". 

    Матч запланирован на 24 января в 12:00 по бакинскому времени. 

    Отметим, что учебно-тренировочный сбор сборной Азербайджана U21 продлится с 21-го по 24-ое января. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi