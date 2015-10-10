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    Сборная Азербайджана уступила сборной Италии в рамках отборочного раунда чемпионата "Европы-2016" – ФОТО

    Победу итальянской команде принес точный удар Стефана Эль-Шаарави

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сборная Италии на выезде обыграла команду Азербайджана и завоевала путевку в финальный раунд чемпионата Европы по футболу 2016 года, который пройдет во Франции. Матч 9-го тура группы Н отборочного раунда, который прошел в Баку, завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

    В составе победителей голы забили Эдер (11-я минута), Стефан Эль-Шаарави (43) и Маттео Дармиан (65). У азербайджанцев отличился Дмитрий Назаров (31).

    На 88-й минуте с поля был удален игрок азербайджанской команды Бадави Гусейнов.

    Благодаря этой победе итальянцы укрепили лидерство в группе Н и стали недосягаемы для идущей на третьем месте команды Хорватии. Напрямую в финальный раунд выходят команды, занявшие 1-2 места в своих группах.

    В другом матче группы Н сборная Норвегии на своем поле обыграла команду Мальты со счетом 2:0.

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