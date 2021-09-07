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Сборная Азербайджана U-21 с крупным счетом уступила Австрии

Сборная Азербайджана U-21 с крупным счетом уступила Австрии Молодежная сборная Азербайджана по футболу провела второй матч в группе A отборочного раунда ЕВРО-2023 (U-21).
Футбол
7 сентября 2021 г. 22:03
Сборная Азербайджана U-21 с крупным счетом уступила Австрии

Молодежная сборная Азербайджана по футболу провела второй матч в группе A отборочного раунда ЕВРО-2023 (U-21).

Как передает Report, команда под руководством Милана Обрадовича встретилась с Австрией.

Встреча, проходившая на "Кайне Зорген Арена" завершилась победой хозяев поля со счетом 6:0. Мячи забили Адаму, 3 (1:0), 40 (3:0), Айву, 19 (2:0), Шмид, 85 (4:0), Ансельм, 90 (5:0), 90+3 (6:0).

В другом матче группы Хорватия обыграла Финляндию - 2:0.

В первой игре группы сборная Азербайджана уступила Хорватии 0:2.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-21 millisi ikinci oyununda da məğlub olub

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