Сборная Азербайджана U-21 с крупным счетом уступила Австрии

Молодежная сборная Азербайджана по футболу провела второй матч в группе A отборочного раунда ЕВРО-2023 (U-21).
Как передает Report, команда под руководством Милана Обрадовича встретилась с Австрией.
Встреча, проходившая на "Кайне Зорген Арена" завершилась победой хозяев поля со счетом 6:0. Мячи забили Адаму, 3 (1:0), 40 (3:0), Айву, 19 (2:0), Шмид, 85 (4:0), Ансельм, 90 (5:0), 90+3 (6:0).
В другом матче группы Хорватия обыграла Финляндию - 2:0.
В первой игре группы сборная Азербайджана уступила Хорватии 0:2.