 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана (U-20) по футболу проиграла Македонии

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 20 лет провела последний товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов В Баку.

    Как сообщает Report, соперником была сборная Македонии.

    Встреча прошла на стадионе «Далга Арена» и завершилась победой гостей - 1:0.

    На 25-ой минуте капитан сборной Азербайджана Антон Кривотсюк забил гол в свои ворота. На 88-ой минуте матча у азербайджанских футболистов был шанс отыграться. Пенальти в исполнении Фарида Набиева отразил вратарь сборной Македонии.

    Напомним, что ранее подопечные Рашада Садыхова проиграли Грузии со счетом 1:2 и сыграли вничью с македонской сборной – 1:1.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi