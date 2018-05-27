Сборная Азербайджана (U-20) по футболу проиграла Македонии

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 20 лет провела последний товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов В Баку.

Как сообщает Report, соперником была сборная Македонии.

Встреча прошла на стадионе «Далга Арена» и завершилась победой гостей - 1:0.

На 25-ой минуте капитан сборной Азербайджана Антон Кривотсюк забил гол в свои ворота. На 88-ой минуте матча у азербайджанских футболистов был шанс отыграться. Пенальти в исполнении Фарида Набиева отразил вратарь сборной Македонии.

Напомним, что ранее подопечные Рашада Садыхова проиграли Грузии со счетом 1:2 и сыграли вничью с македонской сборной – 1:1.