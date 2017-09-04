Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино в матче квалификации ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации ЧМ-2018.

Как передает Report, встреча проходила в Баку на стадионе "Баксель Арена - 8-й километр" и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе сборной Азербайджана дубль оформил Афран Исмаилов, по голу забили Араз Абдуллаев и Рашад Садыхов, еще один мяч влетел в ворота гостей в результате автогола Микеле Чеволи.

Единственный мяч Сан-Марино забил Мирко Палацци.

ЧМ-2018. Европа. Группа C. 8-й тур

Азербайджан - Сан-Марино - 5:1

Голы: 1:0 - Исмаилов, 20; 2:0 - Абдуллаев, 25; 3:0 - Исмаилов, 57; 4:0 - Чеволи, 71 (автогол); 4:1 - Палацци, 73; 5:1 - Садыхов, 81