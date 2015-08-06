Сборная Азербайджана продвинулась на 2 ступени в рейтинге ФИФА

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала очередной рейтинг сборных.

Как сообщает Report, национальная сборная Азербайджана по сравнению с предыдущим месяцем продвинулась на 2 ступени.

В настоящее время азербайджанская сборная занимает 106-ю позицию с 302 очками.

Соперники сборной Азербайджана в отборочном туре ЕВРО-2016 Хорватия и Италия продвинулись на 1 ступень. Сейчас эти команды занимают 13 место (1023 очка) и 16-е место (1001 очко) соответственно. В свою очередь Норвегия, Болгария и Мальта опустились на 1 ступень. Они занимают 68-е место (495 очков), 69-е место (487 очков) и 159-е место (157 очков).

Список возглавляет сборная Аргентины. Финалист Чемпионата мира-2014 набрал 1425 очков. Бельгия продвинулась на 1 ступень и заняла 2-е место (1244 очка), на 3 месте идет последний чемпион мира - сборная Германии (1226 очков).

Отметим, что очередной рейтинг будет обнародован 3 сентября.