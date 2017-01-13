Сборная Азербайджана потеряла шансы на медаль в турнире памяти Валентина Гранаткина

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Выступившая на прошедшем в Санкт-Петербурге XXIX традиционном международном турнире памяти I вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина сборная Азербайджана в составе футболистов 1999 г.р. осталась в группе.

Как сообщает Report, возглавляемая Тебризом Гасановым команда продолжит борьбу за 9-16 места.

На первом сегодняшнем матче в группе С лидер группы – Литва проиграла находящемуся на второй ступени Казахстану – 0:2.

После этого результата количество очков сборной Казахстана достигло 5, и команда перешла в очередной этап как лидер группы. Литва находится на второй ступени с 4-я очками и ждет потери Словакией очка на встрече с Азербайджаном.

Потеря очка обладающей 2 очками Словакией приведет к тому, что Литва станет второй в группе. В случае победы сборной Азербайджана, ее очки с Литвой сравняются, однако из-за поражения прибалтийцам в личной игре со счетом 1:2, она не сможет занять 2-е место. Ничья или же поражение приведут к тому, что команда Тебриза Гасанова останется на последней ступени.

Отметим, что согласно регламенту, занявшие в 4 группах первые 2 места команды пройдут в позволяющую бороться за медали ¼ финала. Занявшие последующие ступени будут бороться за 9-16 места.