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    Сборная Азербайджана по мини-футболу пропустила от россиян 20 мячей

    Единственный гол в составе азербайджанской команды был забит в свои ворота

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Юниорская сборная Азербайджана по мини-футболу (игроки не старше 17 лет) была разгромлена в матче отборочного турнира юношеских Олимпийских игр 2018 года.

    Встреча группы В, матчи которой проходят в Словакии, завершилась со счетом 20:0 в пользу россиян. 

    В составе победителей шесть мячей забил Данил Карпюк, покер оформил Данил Самусенко, по хет-трику на свой счет записали Павел Карпов и Илья Шамис, также по мячу забили Илья Федоров, Максим Окулов и Камиль Герейханов, а еще один мяч в свои ворота срезал игрок азербайджанской команды. 

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