Сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с Молдовой

Анталья. 30 января. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу провела свою первую игру под руководством Гурбана Гурбанова.

Как передает Report, коллектив, находящийся в данный момент на сборах в турецкой Анталье, сыграл против футболистов Молдовы.

Игра, состоявшаяся на стадионе "Мардан", завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что в предыдущих 9 противостояниях между командами сборная Азербайджана одержала две победы, Молдова – три победы.

Азербайджан – Молдова 0:0

Анталья. Стадион "Мардан"

Состав сборной Азербайджана на игру:

1. Камран Агаев, 30. Аббас Гусейнов 5. Максим Медведев 19. Рахид Амиргулиев (K) (28. Джавид Имамвердиев, 61) 22. Афран Исмаилов (10. Руслан Гурбанов, 23/17. Рахман Гаджиев, 84) 20. Ричард Алмейда (18. Джошгун Диниев, 84) 2. Гара Гараев 13. Махир Мадатов (11. Рамиль Шейдаев, 77) 16. Джавид Гусейнов 15. Руслан Абышов 4. Павел Пашаев (21. Тамкин Халилзадэ, 61)