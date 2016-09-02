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    Сборная Азербайджана отправилась на игру с Сан-Марино

    Чартерным рейсом также вылетели Вагиф Садыгов и Искендер Джавадов

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу вылетела на отборочный матч Чемпионата мира 2018 года с Сан-Марино.

    Как сообщает Report, помимо членов сборной, чартерным рейсом вылетели болельщики и журналисты, футболисты победителя национальной футбольной лиги - клуба "Ювентус", а также члены Исполнительного комитета АФФА Вагиф Садыгов и Искендер Джавадов.

    После посадки в итальянском аэропорту Римини они отправятся в Сан-Марино. Игра состоится 4 сентября на олимпийском стадионе в городе Серравалле. Она начнется в 20:00 по бакинскому времени. 

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