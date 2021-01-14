Сборная Азербайджана отказалась от игры с Ираном

При нынешней ситуации это невозможно

"Федерация футзала Ирана обратилась к нам для проведения проверочных игр".

Об этом Report заявил пресс-секретарь Федерации футзала Азербайджана Махал Мамедов.

По его словам, даты проверочных игр совпадают с официальными играми, поэтому встреча не состоится: "Им и раньше сообщалось, что у нас есть игры 29 января и 2 февраля. Если бы Федерация футзала Ирана передвинула даты вперед или назад, можно было бы что-то сделать. При нынешней ситуации это невозможно. Ответ им уже дан. Мы отказались от проведения проверочных игр с Ираном".

Сборная Азербайджана в рамках отборочного тура чемпионата Европы проведет 29 января матч против Словакии в Бакинском дворце спорта, а 2 февраля – против Греции в афинском Daiss Sports Hall.