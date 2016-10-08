Сборная Азербайджана впервые в своей истории обыграла Норвегию и возглавила группу С- ВИДЕО

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Азербайджана одержали победу над командой Норвегии со счетом 1:0 в домашнем матче группы С отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу.

Как передает Report, гол на 11-й минуте встречи забил Максим Медведев.

На данный момент на первом месте в группе находятся азербайджанцы (6 очков), на втором - сборная Германии (3), третью позицию занимают чехи (1), четвертую - представители Северной Ирландии (1), пятую - команда Сан-Марино (0), шестую - норвежцы (0).

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.