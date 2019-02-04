Главный тренер сборной Словакии: Азербайджан может заработать очки на своем поле

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Результат жеребьевки мог быть хуже. Я рад, что мы избежали Испании и Германии".

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию Przeglad Sportowy сказал Павел Хапал, главный тренер сборной Словакии, попавшей в одну группу с Азербайджаном в отборочной туре Евро-2020.

50-летний чешский специалист отметил, что попавшие в группу команды играют на одинаковом уровне.

По его мнению, сборная Азербайджана в силах заработать очки на своем поле: "У нас группа из сильных команд одинакового уровня. Сборная Хорватии на втором месте в рейтинге ФИФА. Уэльс – полуфиналист последнего чемпионата Европы. Венгрия тоже хорошая команда. Сборная Азербайджана может заработать очки на своем поле, потому что сложный соперник. Фаворит – Хорватия. Мы тоже надеемся продвинуться вперед".

Отметим, что сборная Азербайджана будет бороться в группе Е вместе с командами Хорватии, Уэльса, Словакии и Венгрии. Сборная проведет игру против Словакии 11 июня дома, 19 ноября - в гостях.