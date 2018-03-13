"Саутгемптон" уволил Пеллегрино с поста главного тренера

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/«Саутгемптон» объявил об отставке главного тренера Маурисио Пеллегрино.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "святых".

Команду также покидают помощники аргентинского специалиста Карлос Компаньюччи и Хавьер Тамарит.

"Мы хотели бы выразить благодарность Маурисио, Карлосу и Хавьеру за их усилия во время их пребывания в «Саутгемптоне» и пожелать им успехов в будущем", — говорится в сообщении.