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    "Саутгемптон" уволил Пеллегрино с поста главного тренера

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/«Саутгемптон» объявил об отставке главного тренера Маурисио Пеллегрино.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "святых".

    Команду также покидают помощники аргентинского специалиста Карлос Компаньюччи и Хавьер Тамарит.

    "Мы хотели бы выразить благодарность Маурисио, Карлосу и Хавьеру за их усилия во время их пребывания в «Саутгемптоне» и пожелать им успехов в будущем", — говорится в сообщении.

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