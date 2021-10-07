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Саудовский инвестфонд приобрел английский футбольный клуб "Ньюкасл"

Саудовский инвестфонд приобрел английский футбольный клуб "Ньюкасл" Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал новым владельцем английского футбольного клуба "Ньюкасл".
Футбол
7 октября 2021 г. 21:52
Саудовский инвестфонд приобрел английский футбольный клуб Ньюкасл

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал новым владельцем английского футбольного клуба "Ньюкасл".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Ньюкасла".

Сообщается, что фонд будет владеть 100% акций клуба. Руководитель фонда Ясир аль-Румайян будет неисполнительным председателем совета директоров клуба. По данным издания Daily Mail, сумма сделки составила 305 млн фунтов стерлингов (около 415 млн долларов США).

"Мы очень гордимся тем, что стали новыми владельцами "Ньюкасла", одного из самых известных клубов в английском футболе. Благодарим болельщиков за их безмерную поддержку на протяжении многих лет. Мы будем рады работать вместе с ними", - заявил аль-Румайян.

На протяжении 14 последних лет "Ньюкаслом" владел британский бизнесмен Майкл Эшли. Также он владеет сетью спортивных магазинов Sports Direct. В августе британские СМИ писали, что сделка по продаже клуба сорвалась из-за вмешательства руководства Английской премьер-лиги.

"Ньюкасл" занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Англии в текущем сезоне, в семи играх команда не одержала ни одной победы и набрала три очка. В сезоне-2020/21 "Ньюкасл" занял 12-е место в чемпионате Англии.

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