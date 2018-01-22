Санчес стал игроком “Манчестер Юнайтед”

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ “Манчестер Юнайтед” объявил о переходе в стан команды чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает официальный сайт команды.

Санчес в “МЮ” будет выступать под седьмым номером, который в свое время защищали Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

“Я очень рад присоединиться к самому большому клубу в мире. Я провел три с половиной прекрасных года в “Арсенале”, и я привожу с собой очень позитивные воспоминания об этом великом клубе и его поклонниках.

Возможность сыграть на “Олд Траффорд” и работать с Жозе Моуриньо была чем-то, от чего я не мог отказаться. Я очень горжусь тем, что стал первым чилийским игроком, когда-либо игравшим за первую команду Юнайтед, и я надеюсь, что смогу показать своим фанатам по всему миру, почему клуб хотел привести меня сюда”, — сказал Санчес.