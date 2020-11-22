Самир Аббасов удачно дебютировал в "Нефтчи"

Состоялся еще один матч X тура Азербайджанской премьер-лиги

Состоялся еще один матч X тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, "Габала" принимала столичный "Нефтчи".

Встреча завершилась победой "черно-белых" со счетом 4:1. Счет во встрече на 38-ой минуте открыл Антон Кривоцюк. На 51-ой минуте фланговый защитник оформил дубль. Спустя всего 6 минут Намиг Алескеров довел счет до разгромного. Однако всего через 3 минуты Юсиф Набиев отквитал один мяч. Тем не менее, на 3-ей добавленной минуте Принс Ибара вновь восстановил разницу в три гола – 4:1.

Этот матч стал первым для Самира Аббасова у руля "Нефтчи". За счет победы флагман набрал 17 очков и взобрался на вторую строчку. "Габала" с 8 баллами идет 7-ой.

Отметим, что в другом матче тура "Зиря" примет "Кешлю". В первый же игровой день "Карабах" с неприличным счетом разгромил "Сумгайыт" - 6:1. Тур завершится 23 ноября встречей "Сабах" - "Сабаил".