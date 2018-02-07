"Сабаиль" заключил контракт с грузинским футболистом

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаиль" во время зимнего перерыва оформил очередной трансфер.

Как сообщает Report, столичный клуб заключил контракт с защитником Николозом Апакидзе. Контракт с грузинским легионером предусмотрен до конца текущего сезона.

Отметим, что "Сабаиль" в зимнем перерыве заключил контракты с Рахилем Мамедовым, Агшином Гурбанлы (оба из "Нефтчи"), Фахмином Мурадбейли ("Нефтчи", аренда), Керимом Диниевым ("Кяпяз"), Евгением Кочуком ("Жилина", Словакия, аренда) и Русланом Амирджановым.