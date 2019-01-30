"Сабаиль" вовлек в состав клуба бывшего вратаря сборной Украины

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Сабаиль" осуществил очередной трансфер.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, столичная команда вовлекла в состав украинского вратаря Александра Рыбку.

Отметим, что последним клубом Александра Рыбки был турецкий "Афьонспор". За свою карьеру 32-летний голкипер надевал форму киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Он также дважды выходил на игровое поле в составе сборной Украины.