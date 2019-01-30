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    "Сабаиль" вовлек в состав клуба бывшего вратаря сборной Украины

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Сабаиль" осуществил очередной трансфер. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, столичная команда вовлекла в состав украинского вратаря Александра Рыбку. 

    Отметим, что последним клубом Александра Рыбки был турецкий "Афьонспор". За свою карьеру 32-летний голкипер надевал форму киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Он также дважды выходил на игровое поле в составе сборной Украины. 

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