"Сабаиль" вовлек в состав клуба бывшего вратаря сборной Украины

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Сабаиль" осуществил очередной трансфер.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, столичная команда вовлекла в состав украинского вратаря Александра Рыбку.
Отметим, что последним клубом Александра Рыбки был турецкий "Афьонспор". За свою карьеру 32-летний голкипер надевал форму киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Он также дважды выходил на игровое поле в составе сборной Украины.
Təbriz QuliyevАвтор новости