Руслан Гурбанов: Мы хотели сделать подарок Гурбан Гурбанову в его первой игре за сборную

Анталья. 31 января. REPORT.AZ/ "У нас было большое желание победить. Мы хотели сделать подарок Гурбан Гурбанову в его первой игре за сборную (дебют в качестве тренера в национальной сборной – Ред.) Потому что Гурбан муэллим достоин этого. К сожалению, мы сыграли вничью".

Об этом Report сказал футболист сборной Азербайджана по футболу Руслан Гурбанов после товарищеской встречи в турецкой Анталье против сборной Молдовы, которая завершилась нулевой ничьей.

27-летний форвард сказал, что команда не смогла воспользоваться голевыми эпизодами: "И у меня были голевые моменты. Я не оказался в нужный момент в нужном месте, чтобы отличиться. В общем, мы хорошо сыграли. Контролировали мяч. Где-то допустили ошибки. Везде бывают ошибки. Самое главное то, что мы не проиграли. Мы хотели обрадовать не только вас журналистов, но и людей, следящих и болеющих за нас в Азербайджане. Мы сделаем выводы из этой игры. Гурбан муэллим скажет нам что и как делать в будущем".

Форвард "Габалы" не захотел ставить различия между Гурбан Гурбановым и предыдущим тренером сборной Робертом Просинечки. По его мнению, они оба высококачественные специалисты и профессионалы, каждый придерживается свое философии: "Могу только сказать, что было приятно работать с Просинечки, так же как сейчас приятно работать с Гурбановым. Новый главный тренер доводит до нас то как он видит ситуацию. А мы выполняем поручения не со 100, а с 200-м процентным желанием".

Р. Гурбанов также оценил результаты жеребьевки Лиги Наций UEFA: "С первого взгляда может показаться, что мы явные фавориты. Однако сегодня каждая сборная умеет играть в футбол. Мы должны очень серьезно готовиться, показать на поле все что умеем. Верю, что результат будет положительным, все будет хорошо. Мы должны занять высокие места в этом турнире".

Отметим, что сборная Азербайджана в Лиге Наций сыграет против сборных Мальты, Фарерских острова и Косово.