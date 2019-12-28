Руководство "Реала" отказало Зидану в трансфере Погба

Трансфер французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" может сорваться.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, руководство мадридского клуба не разделяет позицию Зинедина Зидана, который хочет подписания контракта с 26-летним чемпионом мира в ближайшие два трансферных окна.

В клубе посоветовали Зидану обратить внимание на 21-летнего Федерико Вальверде, ярко выступающего в этом сезоне. К тому же, контракт Погба с "МЮ" истекает в 2021 году, а продавать футболиста дешевле, чем за 150 млн евро британский гранд не планирует.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в шести матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами.