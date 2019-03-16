Руководство АФФА встретилось со сборной перед отборочным матчем с Хорватией - ФОТО

В субботу, 16 марта, в Тренировочном центре сборных команд президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров и генеральный секретарь Эльхан Мамедов встретились со сборной Азербайджана.

Как передаёт Report, руководство АФФА пожелало успехов и дало соответствующие рекомендации сборной перед встречей с командой Хорватии в Загребе 21 марта в рамках отборочного этапа Чемпионата Европы 2020 года.

Отметим, что члены сборной, которые 19 марта после обеда отправятся в Загреб, сразу после игры со сборной Хорватии вернутся в Баку и приступят к подготовке к игре против сборной Литвы.

Игра с Хорватией состоится 21 марта на загребском стадионе "Максимир" и начнется в 23:45 по бакинскому времени. Товарищеский матч состоится 25 марта на "Bakcell Arena" и начнется в 18:00.