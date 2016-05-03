​Руководство АФФА примет участие в конгрессе УЕФА

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Венгрии Будапеште пройдет очередной 40-й конгресс УЕФА.

Как сообщает Report, на мероприятии с участием вступивших в членство европейской футбольной структуры 54 ассоциаций, примут также участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров и генсек Эльхан Мамедов.

На заседании в членство Исполнительного комитета изберут женщину. Кандидатами являются норвежка Карен Эспелунд и француженка Флоранс Ардуэн.

Эспелунд занимает эту должность с 2012 года. Она также является членом женского футбольного комитета УЕФА. Карен Эспелунд ранее посещала Баку. А Флоранс Ардуэн с февраля 2013 года является генсеком Футбольной федерации Франции.

Национальные ассоциации примут участие в голосовании, связанном с избранием Футбольной федерации Косова в членство УЕФА.