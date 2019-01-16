Футболист сборной Азербайджана попал в "десятку" лучших трансферов сезона в Германии

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Руфат Дадашев в третьей Лиге Германии по футболу в нынешнем сезоне попал в "десятку" лучших трансферов.

Как сообщает Report, это выяснилось в результате проведенного порталом liga3-online исследования.

Перешедший летом прошлого года из берлинского "Динамо" северо-восточной зоны Региональной лиги Германии в "Пройссен" игрок оправдал себя в новой команде. В нынешнем чемпионате забивший 7 голов в 17 матчах 28-летний нападающий был оценен как лучший 7-ой трансфер сезона.

Отметим, что в прошлом сезоне Руфат Дадашев с 26-ю голами стал лучшим бомбардиром Региональной лиги.